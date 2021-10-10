10 Ekim 2021, Pazar
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Satırla hayatının şokunu yaşatan erkek arkadaşı için kendini yerden yere vurdu
Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.'yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (24) adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.'ye sarılmak isterken polis engelledi. Oğuzhan K.'nin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.