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Sanayi sitesinde polisin vurulduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 25.11.2021 10:18
Esenyurt Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli bir polis memurunun da arasında bulunduğu 3 kişi vurularak yaralanmıştı. Olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kurşun yağdıran saldırganlar silahla yaraladıkları şahısları yerde tekmeledikleri anlar kan dondurdu.
Polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
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