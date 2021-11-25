25 Kasım 2021, Perşembe
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Sanayi sitesinde polisin vurulduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli bir polis memurunun da arasında bulunduğu 3 kişi vurularak yaralanmıştı. Olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kurşun yağdıran saldırganlar silahla yaraladıkları şahısları yerde tekmeledikleri anlar kan dondurdu.