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Rus mühendisin limon ile yaptıkları şaşkına çevirdi! Böyle bir deney görülmedi 🧪

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Giriş: 27.05.2023 11:28
Rus mühendisin limon ile yaptıkları izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir deney gerçekleşti ve o anları Youtube'da paylaştı. İşte milyonlarca kez izlenen o anlar...
Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
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