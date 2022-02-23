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Raporsuz ilaç vermek istemeyen doktora darp! Yüzüne oturup kafasını duvara vurdu

DHA
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Giriş: 23.02.2022 08:56
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin, farklı bir ilaç yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedildi. Darbedilen doktor, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.
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