23 Şubat 2023, Perşembe
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Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı! Hepsini topa tuttu
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından sosyal medyada 'normalleşme' tartışması başladı. Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel, Ebru Polat gibi isimlerin 'normalleşme' tartışması oyuncu Esra Dermancıoğlu'nu çileden çıkardı. "Ne kadar cahilce bir bölünme" diyen Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımına takipçilerinden destek mesajları yağdı.