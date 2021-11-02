02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Müge Anlı'nın günlerdir aradığı Bilsen Pirpor'a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?

Müge Anlı'nın günlerdir aradığı Bilsen Pirpor'a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2021 09:34
Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cesedine ulaşılan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'a ne oldu, katili kim?
Bilsen Pirpor’a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?
Bilsen Pirpor'a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?
Milyoner’de şaşırtan 200 bin TL’lik soru!
Milyoner'de şaşırtan 200 bin TL'lik soru!
3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi
3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi
Seksenler dizisinin sevilen yüzü hayatını kaybetti
Seksenler dizisinin sevilen yüzü hayatını kaybetti
İETT’de önce arıza sonra kavga!
İETT'de önce arıza sonra kavga!
Squid Game dizisinin şifreleri neler?
Squid Game dizisinin şifreleri neler?
Satırla saldıran erkek arkadaşı için kendini...
Satırla saldıran erkek arkadaşı için kendini...
Milyoner’de şoke eden anlar!
Milyoner'de şoke eden anlar!
Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda
Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda
Taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu
Taciz mesajları attığı Ece Ronay'ın nişanlısıyla buluştu
Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!
Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!
Kuruluş Osman’da şenlik havası
Kuruluş Osman’da şenlik havası
Daha Fazla Video Göster