Müge Anlı'nın günlerdir aradığı Bilsen Pirpor'a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?

Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cesedine ulaşılan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'a ne oldu, katili kim?