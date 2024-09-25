Müge Anlı’da 5 yıllık cinayette sır perdesi aralandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet dosyası daha kapandı. Cengiz Karademir’in ölümüyle ilgili itirafta bulunan kızı Naime ve kardeşleri canlı yayında gözaltına alındı.

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