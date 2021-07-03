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Müge Anlı sesiyle büyüledi! Sesiyle hayran bıraktı

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Giriş: 03.07.2021 15:33
Atv ekranlarının rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bölümün ardından ekibiyle final eğlencesi düzenleyen Anlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Sahneye çıkıp “Kıskanırım Seni Ben” şarkısını seslendiren Anlı, performansıyla hayran bıraktı.
Müge Anlı sesiyle büyüledi! Sesiyle hayran bıraktı
Müge Anlı sesiyle büyüledi! Sesiyle hayran bıraktı
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