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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Aralık Pazartesi CANLI İZLE
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Aralık Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
19 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; "Dizinin etkilendi, adını değiştirdi. Yengesinin tedavi parasını yedi. Ayrılık, gözyaşı, pişmanlık... Ezel Bayraktar hartasını telafi edecek mi? Günlerdir haber alınamıyordu, bir ihbarla aile yola koyuldu. Endişeli bekleyiş... 22 yaşındaki Şanzat ile ilgili sıcak gelişme... Açlık, şiddet, kan donduran iddialar... Gözaltındaki hala ve amca..." Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
19 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 19 ARALIK PAZARTESİ CANLI İZLE