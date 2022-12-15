Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Aralık Perşembe CANLI İZLE

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Yengesinin tedavi parasını harcayan genç... Hayaller ve yalanlar. Emanet parayı nasıl harcadı? Ezel Bayraktar Ömer hatalarını telafi edebilecek mi? Balıkesir'den kaybolan 2 çocuk annesi...Korkutan detay... Karşılıklık suçlamalar, itiraf niteliğinde açıklamalar... Ennare Kızmaz'ın kaybında cinayet şüphesi... Evlat dramı... 7 çocuklu adama kaçan 4 çocuklu kadın... Tüyler ürperten gerçek, şaşırtan ifadeler... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık Perşembe) ne olacak? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda;Yengesinin tedavi parasını harcayan genç... Hayaller ve yalanlar. Emanet parayı nasıl harcadı? Ezel Bayraktar Ömer hatalarını telafi edebilecek mi? Balıkesir'den kaybolan 2 çocuk annesi...Korkutan detay... Karşılıklık suçlamalar, itiraf niteliğinde açıklamalar... Ennare Kızmaz'ın kaybında cinayet şüphesi... Evlat dramı... 7 çocuklu adama kaçan 4 çocuklu kadın... Tüyler ürperten gerçek, şaşırtan ifadeler... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 15 ARALIK PERŞEMBE CANLI İZLE