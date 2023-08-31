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Minibüs ile otomobil arasında feci kaza! Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar

İHA
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Giriş: 31.08.2023 08:58
Bolu’da D-100 karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün önüne kattığı otomobil, orta refüjde bulunan ağaçla minibüs arasında ezildi. Kağıt gibi ezilen araçta bulunan iki kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar
Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar
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