07 Eylül 2024, Cumartesi
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Milyoner'e Fatih Terim sorusu damga vurdu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı olan yarışmacı Eyüp Sami Dündar'ın karşısına 100 bin lira değerinde Fatih Terim sorusu geceye damga vurdu.