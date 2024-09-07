07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Milyoner'e Fatih Terim sorusu damga vurdu!

Milyoner'e Fatih Terim sorusu damga vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2024 01:47
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı olan yarışmacı Eyüp Sami Dündar'ın karşısına 100 bin lira değerinde Fatih Terim sorusu geceye damga vurdu.
Milyoner’e Fatih Terim sorusu damga vurdu!
Milyoner'e Fatih Terim sorusu damga vurdu!
Dünyayı dolandırdı, İstanbul’da yakalandı!
Dünyayı dolandırdı, İstanbul’da yakalandı!
Müge Anlı’daki üfürükçünün vukuatları pes dedirtti!
Müge Anlı'daki üfürükçünün vukuatları pes dedirtti!
Kocamın çorbasına zehir kattı!
"Kocamın çorbasına zehir kattı!"
İzleyici Bir Gece Masalı’nı çok sevdi!
İzleyici Bir Gece Masalı’nı çok sevdi!
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Canlı yayında cinayet itirafı!
Canlı yayında cinayet itirafı!
Ataşehir’de kamyonet MOBESE direğine çarptı!
Ataşehir'de kamyonet MOBESE direğine çarptı!
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül’de atv’de!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!
İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı
İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
Edebiyata ilgim var dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi!
"Edebiyata ilgim var" dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi!
Daha Fazla Video Göster