Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! "Edebiyata ilgim var" dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster bu haftada izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya bu akşam 18 yaşındaki Bilal Taha Emiroğlu'nun cevabı damga vurdu. Edebiyata ilgisi olduğunu söyleyen genç yarışmacı İstiklal Marşı sorusunda elendi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o soru ve yarışmacının verdiği cevap...

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