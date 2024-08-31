31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Milyoner'de şaşkına çeviren anlar!

Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! "Edebiyata ilgim var" dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2024 01:03
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster bu haftada izleyicileri ekran başına kilitledi.  Yarışmaya bu akşam 18 yaşındaki Bilal Taha Emiroğlu'nun cevabı damga vurdu. Edebiyata ilgisi olduğunu söyleyen genç yarışmacı İstiklal Marşı sorusunda elendi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o soru ve yarışmacının verdiği cevap...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Edebiyata ilgim var dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi!
"Edebiyata ilgim var" dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi!
Diyarbakırlı tıp öğrencisi stüdyoyu kırdı geçirdi!
Diyarbakırlı tıp öğrencisi stüdyoyu kırdı geçirdi!
Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru
Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru
’Bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!
'Bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!
İsrail’de görev yapıyordu zulme dayanamadı!
İsrail'de görev yapıyordu zulme dayanamadı!
Milyoner’e yarışmacının hikayesi damga vurdu!
Milyoner'e yarışmacının hikayesi damga vurdu!
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Sınır tanımayan israf!
Sınır tanımayan israf!
Milyoner’de aldığı risk başını yaktı!
Milyoner'de aldığı risk başını yaktı!
Trafolarda sıcak hava önlemi
Trafolarda sıcak hava önlemi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı!
Elektrik akımı 2 cana mal oldu
Elektrik akımı 2 cana mal oldu
Daha Fazla Video Göster