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Milyoner'de gece damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5'ten büyüktür

Milyoner'de gece damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5'ten büyüktür

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Giriş: 02.09.2024 00:23
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da izleyiciler ekrana kilitlendi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Baran Parlakyıldız isimli yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar geldi. 100 bin TL değerindeki BM sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. ünlü sunucu İmirzalıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi "Dünya 5'ten büyüktür!" sözünü hatırlattı. İşte o anlar…
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