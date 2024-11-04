04 Kasım 2024, Pazartesi
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Milyoner'de büyük heyecan! İşte 1 milyon TL'lik sorunun cevabı
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı Ahmedoğlu bu akşam 1 milyon TL değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur?" soruyu açtırdı. İşte 1 milyon TL değerindeki o sorunun cevabı ve yarışmacının yanıtı...