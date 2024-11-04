04 Kasım 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Televizyon Videoları
Milyoner'de büyük heyecan! İşte 1 milyon TL'lik sorunun cevabı

Milyoner'de büyük heyecan! İşte 1 milyon TL'lik sorunun cevabı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2024 00:24
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Yarışmacı Ahmedoğlu bu akşam 1 milyon TL değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur?" soruyu açtırdı. İşte 1 milyon TL değerindeki o sorunun cevabı ve yarışmacının yanıtı...
İşte 1 milyon TL’lik sorunun cevabı
İşte 1 milyon TL'lik sorunun cevabı
Hizbullah’tan İHA saldırısı!
Hizbullah'tan İHA saldırısı!
İsrail’e bir darbe daha!
İsrail'e bir darbe daha!
Sadık Albayrak Son Devir Osmanlı Uleması eserinin yazılma serüvenini anlattı
Sadık Albayrak "Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma serüvenini anlattı
Milyoner’de tarihi anlar!
Milyoner'de tarihi anlar!
İsrail’e gücümüzü göstermeliyiz
İsrail'e gücümüzü göstermeliyiz
İstiklal Marşı sorusu zorladı
İstiklal Marşı sorusu zorladı
Beyrut’ta peş peşe patlamalar!
Beyrut'ta peş peşe patlamalar!
Geceye damga vuran Sergen Yalçın Sorusu
Geceye damga vuran Sergen Yalçın Sorusu
Esra Erol’da kan donduran itiraf: Kızımı öldürdüm
Esra Erol'da kan donduran itiraf: "Kızımı öldürdüm"
50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti.
50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti.
Samsun’da trafik kazası: 6 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Daha Fazla Video Göster