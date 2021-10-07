Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay'ın nişanlısıyla buluştu

Ece Ronay klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini belirterek attığı mesajları yayınladı. "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit etti" diyen Ronay’ın iddiaları sonrası Erbil sessizliğini bozdu. Ronay ise mahkemeye başvurarak Erbil'e iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü komedyen Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le bir araya gelerek bir video çekti.