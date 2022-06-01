01 Haziran 2022, Çarşamba
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Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da sabah saatlerinde kuyumcu kuryelerinden 9 kilogram altın gasbeden şüpheliler akşam saatlerinde polis operasyonuyla gözaltına alındı. Baskında çalınan altınların büyük bölümü ele geçirildi. 6 şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin yaptığı operasyon, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ile vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.