Kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın gasbeden 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde kuyumcu kuryelerinden 9 kilogram altın gasbeden şüpheliler akşam saatlerinde polis operasyonuyla gözaltına alındı. Baskında çalınan altınların büyük bölümü ele geçirildi. 6 şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin yaptığı operasyon, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ile vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.