02 Ekim 2024, Çarşamba
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Kuruluş Osman’a “Yaşa Benim Halkım” türküsü damga vurdu!
‘Kuruluş Osman’ın 165. Bölümünde Osman Bey’in görkemli toyunda Boran Bey’in seslendirdiği “Yaşa Benim Halkım” adlı halk türküsü bölüme damga vurdu. Türkünün “Canımızla bağlıyız bu toprağa bu ele, sıralanıp dağ gibi verelim gel el ele, Türk’ün kolu bükülmez, Türk’ün gücü tükenmez.” sözleri dizinin izleyicileri tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak gündem oldu.