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Kuruluş Osman 5 yıldır zirvede

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 09:03
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman', yayınlandığı ilk günden itibaren zirvede! Kuruluş Osman, beşinci sezonda da en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. İzleyicinin büyük beğenisini kazanan dizi 150'nci bölümünü kutladı.
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Kuruluş Osman 5 yıldır zirvede
Kuruluş Osman 5 yıldır zirvede
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