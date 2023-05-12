12 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kültür ve tanıtım elçisi: Dizi ve filmler
Türk dizi ve filmleri son yıllarda Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor. Üstelik dünya genelinde Türk dizi ve filmlerine olan ilgi de her geçen gün artıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok insan, Türk dizilerinin sıkı hayranı haline gelmiş durumda. İşte Türkiye'nin son 21 yıldaki sinema sektörü başarısı...