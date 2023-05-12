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Kültür ve tanıtım elçisi: Dizi ve filmler

A Haber
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Giriş: 12.05.2023 13:23
Türk dizi ve filmleri son yıllarda Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor. Üstelik dünya genelinde Türk dizi ve filmlerine olan ilgi de her geçen gün artıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok insan, Türk dizilerinin sıkı hayranı haline gelmiş durumda. İşte Türkiye'nin son 21 yıldaki sinema sektörü başarısı...
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Kültür ve tanıtım elçisi: Dizi ve filmler
Kültür ve tanıtım elçisi: Dizi ve filmler
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