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Kör Nokta ilk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi atv'de başlıyor

Kör Nokta ilk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi atv'de başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 13:02
Güncelleme:18.09.2024 13:04
atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta" Osman Sınav'ın imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sinegraf imzası taşıyan, yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin ilk bölümü 21 Eylül Cumartesi 20.00'de atv'de başlıyor.
Kör Nokta ilk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi atv’de
Kör Nokta ilk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi atv'de
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