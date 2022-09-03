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Konserde korkutan anlar! İzel sahnede bayıldı o anlar kameraya yansıdı

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Giriş: 03.09.2022 15:52
31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye Babadağ'daki konserinde korkutan anlar yaşandı. Konserin sonlarına doğru sahnede fenalaşıp baygınlık geçiren İzel'in yardımına, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi yetişti. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Konserde korkutan anlar! İzel sahnede bayıldı o anlar kameraya yansıdı
Konserde korkutan anlar! İzel sahnede bayıldı o anlar kameraya yansıdı
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