Konserde korkutan anlar! İzel sahnede bayıldı o anlar kameraya yansıdı

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye Babadağ'daki konserinde korkutan anlar yaşandı. Konserin sonlarına doğru sahnede fenalaşıp baygınlık geçiren İzel'in yardımına, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi yetişti. O anlar kameralara böyle yansıdı.