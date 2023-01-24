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Kızının gözü önünde başından vuruldu

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Giriş: 24.01.2023 14:25
Bursa'da bir şahıs, eğlence mekanında tanıştığı solist kadını "Gel bir konuşalım" diye yanına çağırıp, kadını kızının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadının kızı ise annesinin başında gözyaşlarına boğuldu.
Kızının gözü önünde başından vuruldu
Kızının gözü önünde başından vuruldu
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