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Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu

DHA
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Giriş: 19.07.2021 09:47
Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkezden geçen bölümlerindeki balık ölümleri arttığını açıkça ortaya koyan fotoğraflarla birlikte kamuoyu söz konusu balık ölümlerinin sebebini araştırmaya başlamıştı. Balık ölümlerindeki artışın sebebi belirlendi. İşte detaylar...
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