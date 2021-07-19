19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu
Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkezden geçen bölümlerindeki balık ölümleri arttığını açıkça ortaya koyan fotoğraflarla birlikte kamuoyu söz konusu balık ölümlerinin sebebini araştırmaya başlamıştı. Balık ölümlerindeki artışın sebebi belirlendi. İşte detaylar...