29 Aralık 2023, Cuma
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin videosu kalpleri ısıttı
Başak Dizer’le evliliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl baba olma sevinci yaşamıştı. Zamanının büyük kısmını oğlu ile geçiren oyuncu, ortaya çıkan yeni videolarıyla gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ördek sevdikleri video hayran bıraktı. Kurt Efe'nin sevimli hallerine "Maşallah" yorumları yağdı.