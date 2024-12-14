Kim Milyoner Olmak İster’de Milyoner’de sanatseverleri ekran başına kilitledi

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Amerikan Latin dansı ile ilgilenen Tuğba Ata isimli 43 yaşındaki yarışmacı Milyoner'e damga vurdu. Atatürk Havalimanı'nın dış hatlarını kapatarak, dünyadaki en kalabalık bachata dansı ile 5 dakika boyunca kesintisiz ve hatasız koreografi yaparak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini söyleyen yarışmacı dans severleri ekran başına kilitledi.