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Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Yarışmadan çekildi, bin pişman oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 23:27
Milyonların heyecanla izlemek için beklediği ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyiciler ile buluştu. Yarışmaya katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Elif Azra Solmaz, baraj sorusuna kadar başarı ile geldi. 7. soruda yarışmadan çekilen yarışmacı Solmaz çekildiğine bin pişman oldu. İşte detaylar..
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