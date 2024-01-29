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Videolar Televizyon Videoları 'Kim Milyoner Olmak İster?'de gurur dolu anlar! Alper Gezeravcı sorusu geceye damga vurdu | Kenan İmirzalıoğlu: Teknolojik atılımların mihenk taşı.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de gurur dolu anlar! Alper Gezeravcı sorusu geceye damga vurdu | Kenan İmirzalıoğlu: Teknolojik atılımların mihenk taşı.

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Giriş: 29.01.2024 01:57
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Meral Yegin isimli bir yarışmacıya 20 bin TL değerinde sesli soruda "Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığında yaptığı ilk konuşma" soru olarak soruldu. Yarışmacı soruya cevap vererek "Gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ise, "Gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkesi de tebrik ediyoruz. Teknoloji alanında yaptığımız atılımların içinde uzayda olmamız da ayrı bir mihenk taşı oldu. Umarım milletimiz için yapılan teknolojik atılımlar giderek katlanarak devam eder. Çocuklarımız için geleceğimiz için çok daha güçlü, ferah çok daha ileri bir Türkiye'de yaşama şansı olur." ifadelerini kullandı. İşte geceye damga vuran o tarihi anlar....
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