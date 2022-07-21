21 Temmuz 2022, Perşembe
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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran ‘polat’ sorusu: Arkadaşına güvendi elendi!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 24 yaşındaki aslen Hataylı olan İngilizce Öğretmeni Ebru Lale Şimşek isimli yarışmacı 5 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "'Polat' hangisinin eş anlamlısıdır?" sorusunda yarışmacı, joker hakkında aradığı arkadaşına güvenerek cevap verdi. Ancak yarışmacı, doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…