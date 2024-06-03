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Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı! "Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem" | Yarışmacının o sözleri gündem oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 00:08
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar yer alırken programa katılan Muhammed Taşdemir isimli 19 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisinin Gazze'deki zulme atıfta bulunarak verdiği insanlık mesajı geceye damga vurdu. Başarılı performans sergileyen genç yarışmacı, "Dünyanın birçok ülkesinde zulüm var. Bir neslin buna "dur" demesi lazım. Hedefim modern tabirle insan hakları aktivisti olabilmek. Ömrüme bir kıymet katmak istiyorum. Çok güzel bir söz vardır. 'Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem' diye. Bende bu yolda çabalamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze mesajı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı!
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