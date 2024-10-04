Kayıp karısını en son Tiktok’ta başka biriyle gördü!

2 çocuk annesi 22 yaşındaki kader kaya, 14 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesinden kayboldu. Kocası İlyas Kaya, onu aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Peki Kader Kaya kaçtı mı, kaçırıldı mı? İşte detaylar...

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