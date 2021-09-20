Karısını 9 kere bıçaklayarak katletti! Hakimden karar çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde boşanma sürecinde olduğu eşini 9 defa bıçaklayarak yaşamına son veren Dursun Çoban’ın hakim karşısına davada karar verildi. Zanlı Çoban son savunmasında “Haksız tahrik indirimi istiyorum” dedi. Mahkeme kurulu zanlı Çoban'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.