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Kanserle mücadele eden Tanyeli saçlarını kazıttı

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Giriş: 18.07.2023 11:50
Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli geçtiğimiz haftalarda tedaviye başladı. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülmeye başlayan ünlü oryantel saçlarını kazıttı. Sağlıklı ve gür saçlara kavuşmak için peruk deneyen Tanyeli, takipçilerinden destek mesajları aldı.
Kanserle mücadele eden Tanyeli saçlarını kazıttı
Kanserle mücadele eden Tanyeli saçlarını kazıttı
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