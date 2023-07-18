18 Temmuz 2023, Salı
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Kanserle mücadele eden Tanyeli saçlarını kazıttı
Pankreas kanserine yakalanan Tanyeli geçtiğimiz haftalarda tedaviye başladı. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülmeye başlayan ünlü oryantel saçlarını kazıttı. Sağlıklı ve gür saçlara kavuşmak için peruk deneyen Tanyeli, takipçilerinden destek mesajları aldı.