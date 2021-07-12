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Kadıköy'de kilise duvarının üstünde oynayan zanlılara gözaltı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2021 11:28
Güncelleme:12.07.2021 12:15
Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynadığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak

oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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