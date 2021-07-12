12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kadıköy'de kilise duvarının üstünde oynayan zanlılara gözaltı
Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynadığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.
Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak
oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.