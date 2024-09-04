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İzleyici Bir Gece Masalı’nı çok sevdi!

İzleyici Bir Gece Masalı’nı çok sevdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 13:03
Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan, yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Mahir (Burak Deniz) ve Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) karakterlerinin uyumu, derinlikleri ve yaratıcı anlatım tarzı, dizinin öne çıkanları oldu.
İzleyici Bir Gece Masalı’nı çok sevdi!
İzleyici Bir Gece Masalı’nı çok sevdi!
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
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