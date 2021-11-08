İşte 200 bin TL değerindeki o soru! Kim Milyoner Olmak İster - 7 Kasım 2021 ATV

Kim Milyoner Olmak İster'in 7 Kasım Pazar 2021 tarihli yayını heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Aslı Şengül, yarışma boyunca verdiği cevaplarla başarılı bir performans sergiledi. Şengül, 100 bin lira barajına kadar ulaştı. Yarışmacı 200 bin TL'lik soruyu açtırdı, ancak acele karar veren yarışmacı verdiği cevapla herkesi şoke etti. İşte o anlar...

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