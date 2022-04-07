İstanbul’da görev başında ölen polis memuru Ahmet Özdeş 9 yıl sonra şehit sayıldı

Vazife başındayken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru, ailesi tarafından yapılan itirazın kabul edilmesiyle ölümünden tam 9 sene sonra “vazife malulü” sayıldı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, 12 Haziran 2012 tarihinde hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Özdeş'in şehit kabul edilmediği için nakdi tazminat verilmeyen ve aylık bağlanmayan ailesinin müracaatını, kalp krizinin görevin etkisiyle yaşandığı kanaatine ulaşarak kabul etti.