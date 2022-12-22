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İstanbul’da film gibi cinayet! Otelden kaçırdıkları adam borç tahsil edilirken öldü

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Giriş: 22.12.2022 16:37
İstanbul’da iki kişi, 60 bin lira alacaklı oldukları adamı kaldığı otelin önünden konuşma bahanesiyle araca bindirip kaçırdı. Çimenlik bir alana getirilen adam, şahısların ellerinden kurtulup kaçarken yere düşüp yaralandı. Yumruklu saldırıya uğrayan adam fenalaşarak kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
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