21 Temmuz 2022, Perşembe
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İstanbul’da çıkan kavga görenleri şoke etti! Er meydanında güreşir gibi kavga ettiler
İstanbul’da Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.