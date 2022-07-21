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İstanbul’da çıkan kavga görenleri şoke etti! Er meydanında güreşir gibi kavga ettiler

DHA
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Giriş: 21.07.2022 14:26
İstanbul’da Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle güçlükle yatıştırılabildi.
Er meydanında güreşir gibi kavga ettiler!
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