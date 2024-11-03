İslami Cihad Hareketi İsrail'e saldırı gerçekleştirdi

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.