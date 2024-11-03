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İslami Cihad Hareketi İsrail'e saldırı gerçekleştirdi

İslami Cihad Hareketi İsrail'e saldırı gerçekleştirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 04:07
Güncelleme:03.11.2024 04:08
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
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