İrem Derici ve Cem Belevi’den romantik düet

Yaz başından beri birlikte tatilde olan İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı'nın konserine baş başa gitti. Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İrem Derici'nin yayınladığı düet videosunun ardından iddialar alevlendi.