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Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı!

Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 23:19
İran ile İsrail arasındaki gerilim tavan yaparken, Hizbullah siyonistlere misilleme yaptı. Hizbullah İsrail'e İHA'lı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası bir bölgede yangın çıktı.
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