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Heyecanla beklenen ‘bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!

Heyecanla beklenen ‘bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!

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Giriş: 04.08.2024 20:47
Güncelleme:04.08.2024 20:47
Atv’in yeni sezonda heyecanla beklenen, yapımına NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizisi "Bir Gece Masalı"nın jenerik müziği izleyici ile buluştu. Yeni sezonda atv’de seyirciyle buluşacak dizinin jenerik müziği; “Sevda Koydum Adını” ise şimdiden büyük beğeni topladı.
’Bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!
'Bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!
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