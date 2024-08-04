Heyecanla beklenen ‘bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!

Atv’in yeni sezonda heyecanla beklenen, yapımına NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizisi "Bir Gece Masalı"nın jenerik müziği izleyici ile buluştu. Yeni sezonda atv’de seyirciyle buluşacak dizinin jenerik müziği; “Sevda Koydum Adını” ise şimdiden büyük beğeni topladı.