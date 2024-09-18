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Heyecan dorukta! 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül’de atv’de

Heyecan dorukta! 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül’de atv’de

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Giriş: 18.09.2024 12:54
atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'un yayın tarihi belli oldu. İlk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı atv'de yayınlanacak 'Karadut' seyircilerini sıra dışı hikayesi ve gizemli atmosferiyle etkisi altına almaya geliyor.
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