21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Hatay’da orman yangınına karadan ve havadan müdahale
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale ediliyor.