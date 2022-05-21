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Hatay’da orman yangınına karadan ve havadan müdahale

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 16:19
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Hatay’da orman yangınına müdahale
Hatay’da orman yangınına müdahale
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