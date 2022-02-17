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Hakim Yakında atv'de! İlk tanıtım yayınlandı

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Giriş: 17.02.2022 12:12
Güncelleme:17.02.2022 12:19
Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonu Hakim de başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla yakında atv ekranlarında olacak.
Hakim
Hakim
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