17 Şubat 2022, Perşembe
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Hakim Yakında atv'de! İlk tanıtım yayınlandı
Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonu Hakim de başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla yakında atv ekranlarında olacak.