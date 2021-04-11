'Gerçek bilgi doğru yorum' sloganıyla VAV TV yayın hayatına başlıyor

Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği Vav TV, yarın (11 Nisan 2021) "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına "Merhaba" diyecek. Vav TV Yayın Müdürü Mecit Oyar 'Kültürümüzü medeniyetimizi anlatan bir televizyon kanalı olacaktır' ifadeleriyle kanalın yayın politikasına dair merak edilen tüm soruları A Haber canlı yayınında anlattı.

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