02 Kasım 2024, Cumartesi
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Gazeteci yazar Sadık Albayrak "Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma serüvenini anlattı
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Vav TV'de "Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Albayrak, "Ben rutubetlenmiş bu dosyaları 1970'li yıllarda müftülüğün bahçesine getirip güneşletiyorum. Daha sonra kurutup topluyordum." dedi.