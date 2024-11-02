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Gazeteci yazar Sadık Albayrak

Gazeteci yazar Sadık Albayrak "Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma serüvenini anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 01:34
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Vav TV'de "Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Albayrak, "Ben rutubetlenmiş bu dosyaları 1970'li yıllarda müftülüğün bahçesine getirip güneşletiyorum. Daha sonra kurutup topluyordum." dedi.
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Sadık Albayrak Son Devir Osmanlı Uleması eserinin yazılma serüvenini anlattı
Sadık Albayrak "Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma serüvenini anlattı
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