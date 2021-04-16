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Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bakın kaç yaşındaymış! Herkesi şaşırttı

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Giriş: 16.04.2021 10:35
Güncelleme:16.04.2021 10:45
Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. 2011 yılında rol aldığı 'Derin Sular' dizisiyle ekran macerasına başlayan Hilal Altınbilek, başarılı oyunculuğu ile şöhret basamaklarını hızlıca tırmandı. Güzelliğiyle de kendisine hayra bırakan Altınbilek'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altıbnilek'in yaşı.
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