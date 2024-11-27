27 Kasım 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları
Fatih’te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın!

Fatih’te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2024 01:20
Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Yeni Bahar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, üç katlı bir ayakkabı imalathanesinin arkasında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Atölye çalışanlarının müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih’te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın!
Fatih’te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın!
Edebiyatsevenleri ekrana kilitledi
Edebiyatsevenleri ekrana kilitledi
Palyaço burnuyla geceye damga vurdu
Palyaço burnuyla geceye damga vurdu
Moda tasarımcısı Milyoner’e damga vurdu
Moda tasarımcısı Milyoner'e damga vurdu
Genç avukat sözleriyle geceye damga vurdu
Genç avukat sözleriyle geceye damga vurdu
Milyoner’de tövbe ayı sorusu gündem oldu
Milyoner'de "tövbe ayı" sorusu gündem oldu
İşte 1 milyon TL’lik sorunun cevabı
İşte 1 milyon TL'lik sorunun cevabı
Sadık Albayrak Son Devir Osmanlı Uleması eserinin yazılma serüvenini anlattı
Sadık Albayrak "Son Devir Osmanlı Uleması" eserinin yazılma serüvenini anlattı
Milyoner’de tarihi anlar!
Milyoner'de tarihi anlar!
İstiklal Marşı sorusu zorladı
İstiklal Marşı sorusu zorladı
Geceye damga vuran Sergen Yalçın Sorusu
Geceye damga vuran Sergen Yalçın Sorusu
Esra Erol’da kan donduran itiraf: Kızımı öldürdüm
Esra Erol'da kan donduran itiraf: "Kızımı öldürdüm"
Daha Fazla Video Göster